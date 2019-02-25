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На Кубі відбувся референдум стосовно прийняття нової конституції

На Кубі відбувся референдум стосовно прийняття нової конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Референдум з питання прийняття нової конституції завершився в неділю на Кубі, ділянки для волевиявлення закрилися о 18:00 за місцевим часом (понеділок, 01:00 за Києвом) на всій території острова, передає УНН з посиланням на місцеве агентство Prensa Latina.

В даний момент співробітники місцевих виборчкомів ведуть підрахунок результатів голосування і направляють їх в центральну комісію. Кубинське телебачення веде пряму трансляцію з різних ділянок, де секретарі комісій розкривають урни для голосування. Всього в неділю працювало понад 25 тисяч дільниць, вони були відкриті з 07:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) в 15 провінціях країни. Організацію волевиявлення забезпечували понад 225 тисяч осіб.

У списки виборців включено понад 8 млн кубинців (населення Куби — 11,5 млн чоловік). На голосування було винесено одне питання: “Чи ратифікуєте нову конституцію республіки?” Положення, винесені на референдум, вступають в силу, якщо за них проголосувала абсолютна більшість громадян (50% + 1 голос від загального числа виборців).

Нагадуємо, у грудні минулого року депутати Національної асамблеї народної влади (однопалатний парламент) Куби схвалили проект нової конституції.

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