На Кубі відбувся референдум стосовно прийняття нової конституції

В даний момент співробітники місцевих виборчкомів ведуть підрахунок результатів голосування і направляють їх в центральну комісію. Кубинське телебачення веде пряму трансляцію з різних ділянок, де секретарі комісій розкривають урни для голосування. Всього в неділю працювало понад 25 тисяч дільниць, вони були відкриті з 07:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) в 15 провінціях країни. Організацію волевиявлення забезпечували понад 225 тисяч осіб.

У списки виборців включено понад 8 млн кубинців (населення Куби — 11,5 млн чоловік). На голосування було винесено одне питання: “Чи ратифікуєте нову конституцію республіки?” Положення, винесені на референдум, вступають в силу, якщо за них проголосувала абсолютна більшість громадян (50% + 1 голос від загального числа виборців).

Нагадуємо, у грудні минулого року депутати Національної асамблеї народної влади (однопалатний парламент) Куби схвалили проект нової конституції.