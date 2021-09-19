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Гризлов сказав, що питання виборів до Держдуми Росії не стосується Мінських угод – Гармаш

Київ • УНН

 • 32497 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Голова делегації Росії на “мінських” переговорах Борис Гризлов на засіданні Тимчасової контактної групи (ТКГ) заявив, що питання виборів до російської Держдуми не стосується Мінських угод. Про це повідомив представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

Цитата

За словами Гармаша, на останньому засіданні ТКГ, віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков поставив Борису Гризлову запитання щодо залучення Кремлем мешканців ОРДЛО до виборів у Держдуму Росії.

“Знаєте, що Гризлов відповів? Гризлов сказав, що питання виборів до Держдуми не відноситься до Мінських угод. І все! І все. І людина відразу перейшла на іншу тему, як нібито тут... У них така манера спілкування”, — зазначив Сергій Гармаш.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ проходили 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо

Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.

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