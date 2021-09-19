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Грызлов сказал, что вопрос выборов в Госдуму России не касается Минских соглашений - Гармаш

Грызлов сказал, что вопрос выборов в Госдуму России не касается Минских соглашений - Гармаш

Киев  •  УНН

 • 32492 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава делегации России на "минских" переговорах Борис Грызлов на заседании Временной контактной группы (ВКГ) заявил, что вопрос выборов в российскую Госдуму не касается Минских соглашений. Об этом сообщил представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

По словам Гармаша, на последнем заседании ТКГ, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поставил Борису Грызлову вопрос о привлечении Кремлем жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России.

“Знаете, что Грызлов ответил? Грызлов сказал, что вопрос выборов в Госдуму не относится к Минским соглашениям. И все! И все. И человек сразу перешел на другую тему, как будто здесь ... У них такая манера общения”, — отметил Сергей Гармаш.

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ проходили 17-19 сентября 2021. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минскими соглашениями.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

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