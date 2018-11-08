Грип в Україні трохи відступив, хворих серед дітей поменшало на 10,3%

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності становить 349,2 на 100 тисяч населення, що на 32,7 % менше епідемічного порогу по Україні. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН. 

“Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років зменшився на 5,2 % та 10,3 % відповідно”, — йдеться у повідомленні.

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Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіло 147 407 людей, із них 67,7 % — діти віком до 17 років.

За даними дозорного епіднагляду, за тиждень зареєстровано 38 випадки грипоподібного захворювання та 14 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу не отримано.

В Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та низька інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 41 200 людей.

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

Раніше УНН повідомляв, що захворюваність дорослих на грип і ГРВІ в Україні з 29 жовтня по 1 листопада зросла на 17,6%.

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За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть три штами грипу: мічиганський, сінгапурський і колорадський. У Мінохорони здоров'я радять проводити вакцинацію для формування імунітету. 

Разом з тим головний лікар Київського міського центру здоров‘я Отто Стойка стверджує, що вакцина проти грипу захищає від хвороби на 50-60%.

Варто зазначити, що в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України прогнозують настання епідемії грипу вже у грудні.

Українські Національні Новини

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