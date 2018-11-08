Грип в Україні трохи відступив, хворих серед дітей поменшало на 10,3%

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності становить 349,2 на 100 тисяч населення, що на 32,7 % менше епідемічного порогу по Україні. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.