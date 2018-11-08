Грипп в Украине немного отступил, заболевших среди детей стало меньше на 10,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 349,2 на 100 тысяч населения, что на 32,7% меньше эпидемического порога по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
“По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 5,2% и 10,3% соответственно”, — говорится в сообщении.
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В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболело 147 407 человек, из них 67,7% — дети в возрасте до 17 лет.
По данным дозорного эпиднадзора за неделю зарегистрировано 38 случая гриппоподобного заболевания и 14 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено.
В Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и низкая интенсивность эпидемической активности, без превышения эпидемических порогов.
С начала эпидемического сезона против гриппа были вакцинированы 41200 человек.
Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.
Ранее УНН сообщал, что заболеваемость взрослых гриппом и ОРВИ в Украине с 29 октября по 1 ноября выросла на 17,6%.
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По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать три штамма гриппа: мичиганский, сингапурский и колорадский. В Минздраве советуют проводить вакцинацию для формирования иммунитета.
Вместе с тем главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка утверждает, что вакцина против гриппа с защищает от болезни на 50-60%.
Стоит отметить, что в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины прогнозируют наступление эпидемии гриппа уже в декабре.