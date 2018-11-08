Грипп в Украине немного отступил, заболевших среди детей стало меньше на 10,3%

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 349,2 на 100 тысяч населения, что на 32,7% меньше эпидемического порога по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.