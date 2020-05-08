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Готові коктейлі в пляшках як тренд барної індустрії світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні успішно освоєно тренд на готові алкогольні коктейлі в пляшках. Сьогодні на полицях вітчизняних магазинів можна зустріти Fragolino, Spritz і іспанську Sangria. Мода на такі напої в світі існує вже років 5 і поки не збирається "відступати". Як виникла така ідея і чим подібна продукція приваблює споживачів, розбирався УНН.

Готові коктейлі в пляшках як тренд барної індустрії світу

Трохи історії

"Упаковувати" коктейлі в тару придумали в США. Одна з перших згадок і кілька рецептів коктейлів в пляшках містилася в книзі "Oxford Night Caps", випущеній майже 200 років тому - в 1827 році.

У 1862 році вийшла книга Джеррі Томаса "How to Mix Drinks", яка стала настільною для багатьох барменів. У ній були рецепти декількох коктейлів - це були модні в ті роки пунши: Gin Punch, Victoria Punch, Nectar Punch.

Коктейлі в пляшках зайняли почесне місце в американському барном меню в 1892 році. Тоді працівники американського ресторану Heublein виявили, що популярний алкогольний мікс "манхеттен" в щільно закритій скляній пляшці не втрачає своєї якості протягом декількох тижнів.

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І лише років 5 тому коктейлі в пляшках стали світовим трендом.

Примітно, що сьогодні деякі бари за кордоном спеціалізуються на подачі виключно готових коктейлів. Наприклад - бар White Lyan (Лондон).

Очевидці запевняють, що бар більше схожий на величезний винно-горілчаний відділ з красивими пляшками. Відхід від стандартних уявлень про коктейль і його подачі дав можливість барменам потрапити в The World's 50 Best Bars: в 2015 році бар піднявся на 25-й рядок списку.

Навіщо це потрібно?

Сьогодні ми живемо в божевільному ритмі життя "fast life" - працюємо, їмо і п'ємо на ходу. А щоб приготувати вигадливий коктейль - потрібно як мінімум 20 хвилин вільного часу. Тому світова барна індустрія робить ставку на простоту - сучасний коктейль повинен бути простим, смачним і готуватися всього пару хвилин. Або ж - уже бути готовим до подачі, приготованим заздалегідь виробником.

Більш того, перед подачею деякі коктейлі вимагають витримки. Купуючи коктейлі в пляшках, ви залишаєте турботи про витримку напою виробнику.

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Барна або домашня вечірка?

Сьогодні в умовах карантину про посиденьки в барі залишається поки тільки мріяти.

Тому, вже готові алкогольні коктейлі в пляшках можуть стати прекрасною альтернативою і урізноманітнити будь-які домашні посиденьки з друзями.

Як писав УНН, в умовах карантину попит на алкогольну продукцію зростає в США, багатьох країнах ЄС і Україні.

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