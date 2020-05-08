Готовые коктейли в бутылках как тренд барной индустрии мира

Немного истории

“Упаковывать” коктейли в тару придумали в США. Одно из первых упоминаний и несколько рецептов коктейлей в бутылках содержалось в книге “Oxford Night Caps”, выпущенной почти 200 лет назад — в 1827 году.

В 1862 году вышла книга Джерри Томаса “How to Mix Drinks”, которая стала настольной для многих барменов. В ней были рецепты нескольких коктейлей — это были модные в те годы пунши: Gin Punch, Victoria Punch, Nectar Punch.

Коктейли в бутылках заняли почетное место в американском барном меню в 1892 году. Тогда работники американского ресторана Heublein обнаружили, что популярный алкогольный микс “манхэттен” в плотно закрытой стеклянной бутылке не теряет своего качества на протяжении нескольких недель.

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И только лет 5 назад коктейли в бутылках стали мировым трендом.

Примечательно, что сегодня некоторые бары за границей специализируются на подаче исключительно готовых коктейлей. К примеру — бар White Lyan (Лондон).

Очевидцы уверяют, что бар больше похож на громадный винно-водочный отдел с красивыми бутылками. Уход от стандартных представлений о коктейле и его подаче дал возможность барменам попасть в The Worldʼs 50 Best Bars: в 2015 году бар поднялся на 25-ю строчку списка.

Зачем это нужно?

Сегодня мы живем в сумасшедшем ритме жизни “fast life” — работаем, едим и пьем на ходу. А чтобы приготовить вычурный коктейль — нужно как минимум 20 минут свободного времени. Поэтому мировая барная индустрия делает ставку на простоту — современный коктейль должен быть простым, вкусным и готовится всего пару минут. Или же — уже быть готовым к подаче, приготовленным заранее производителем.

Более того, перед подачей некоторые коктейли требуют выдержки. Покупая коктейли в бутылках, вы предоставляете хлопоты о выдержке напитка производителю.

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Барная или домашняя вечеринка?

Сегодня в условиях карантина о посиделках в баре остается пока только мечтать.

Поэтому, уже готовые алкогольные коктейли в бутылках могут стать прекрасной альтернативой и разнообразить любые домашние посиделки с друзьями.

Как писал УНН, в условиях карантина спрос на алкогольную продукцию растёт в США, многих странах ЕС и Украине.