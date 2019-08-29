Гончарука звільнили з посади заступника Керівника Офісу Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про звільнення Олексія Гончарука з посади заступника Керівника Офісу Президента України. Про це передає УНН із посиланням на указ Глави держави № 631/2019.
"Звільнити Гончарука Олексія Валерійовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.