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Гончарука звільнили з посади заступника Керівника Офісу Президента України

Гончарука звільнили з посади заступника Керівника Офісу Президента України

Київ • УНН

 • 9412 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про звільнення Олексія Гончарука з посади заступника Керівника Офісу Президента України. Про це передає УНН із посиланням на указ Глави держави № 631/2019.

"Звільнити Гончарука Олексія Валерійовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

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