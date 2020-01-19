Гончарук про прослушку: це загроза нацбезпеці країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає злочином прослуховування його розмов і вбачає в цьому загрозу національній безпеці країни. Про це він сказав в ефірі телеканалі "Україна 24", передає УНН.
"Я вважаю, що це - злочин", - сказав Гончарук.
Голова уряду також додав, що такі дії є загрозою й національній безпеці країни.
"Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував", - сказав Гончарук щодо, так званих, "плівок Гончарука".
Він пояснив, що прослуховування його кабінету пов'язано із тим, що кабінет Гончарука руйнує "корупційні схеми" своїми діями.
Як повідомляв УНН, Зеленський вирішив дати шанс Гончаруку і його уряду.
Нагадаємо, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.