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Гончарук о прослушке: это угроза нацбезопасности страны

Киев • УНН

 • 14027 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает преступлением прослушивание его разговоров и видит в этом угрозу национальной безопасности страны. Об этом он сказал в эфире телеканале "Украина 24", передает УНН.

Гончарук о прослушке: это угроза нацбезопасности страны

"Я считаю, что это - преступление", - сказал Гончарук.

Глава правительства также добавил, что такие действия являются угрозой и национальной безопасности страны.

"Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал", - сказал Гончарук относительно так называемых "пленок Гончарука".

Он пояснил, что прослушивание его кабинета связано с тем, что кабинет Гончарука разрушает "коррупционные схемы" своими действиями.

Как сообщал УНН, Зеленский решил дать шанс Гончаруку и его правительству.

Напомним, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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