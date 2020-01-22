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Гончарук приїхав до Давоса на економічний форум

Київ • УНН

 • 14611 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув у Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі (WEF). Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Гончарук приїхав до Давоса на економічний форум

"У Давосі. Візьму участь у Всесвітньому економічному форумі. Сьогодні планую низку зустрічей з іноземними партнерами, окрему увагу приділю залученню інвестицій у нашу країну. Очікуйте гарних новин!" - написав Гончарук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як повідомлялося, міністр фінансів України Оксана Маркарова у складі української делегації вирушила на WEF у Давосі, де разом із Президентом Володимиром Зеленським проведе зустріч із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.

Прем’єр Олексій Гончарук також перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - у Давосі.

Так, 21 січня в Давосі стартував 50-й Всесвітній економічний форум, і перший день вже встиг порадувати учасників і допитливих глядачів цікавими подіями.

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