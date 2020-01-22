Гончарук приехал в Давос на экономический форум
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (WEF). Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"В Давосе. Приму участие во Всемирном экономическом форуме. Сегодня планирую ряд встреч с иностранными партнерами, особое внимание уделю привлечению инвестиций в нашу страну. Ожидайте хороших новостей!" - написал Гончарук.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Как сообщалось, министр финансов Украины Оксана Маркарова в составе украинской делегации отправилась на WEF в Давосе, где вместе с Президентом Владимиром Зеленским проведет встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
Премьер Алексей Гончарук также будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.
Так, 21 января в Давосе стартовал 50-й Всемирный экономический форум, и первый день уже успел порадовать участников и любознательных зрителей интересными событиями.