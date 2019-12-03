Гончарук представив нового голову Держгеокадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук представив нового голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив нового Голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що перед новим керівником поставили завдання провести тотальну перевірку та очистити службу від усіх, із ким у людей асоціюється корупція в Держгеокадастрі. Оновлювати керівний склад будуть через прозорі відкриті конкурси. Окрім того, наступного року прем’єр-міністр доручив завершити ортофотозйомку, що стане основою для наповнення кадастрів і створить Big data, що є необхідним для ефективного запуску земельної реформи.
“Якщо ви порядні і професійні люди, готові працювати, то, будь ласка, допомагайте новому керівнику. Маємо разом позбавитися від корупції та „схематозів“. Якщо не згодні — уже звільняйтеся. Не гаймо часу”, — звернувся Олексій Гончарук до трудового коллективу.
Нагадаємо, Денис Башлик став новим головою Держгеокадастру 28 листопада 2019 року.