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Гончарук представив нового голову Держгеокадастру

Гончарук представив нового голову Держгеокадастру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук представив нового голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

“Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив нового Голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перед новим керівником поставили завдання провести тотальну перевірку та очистити службу від усіх, із ким у людей асоціюється корупція в Держгеокадастрі. Оновлювати керівний склад будуть через прозорі відкриті конкурси. Окрім того, наступного року прем’єр-міністр доручив завершити ортофотозйомку, що стане основою для наповнення кадастрів і створить Big data, що є необхідним для ефективного запуску земельної реформи.

“Якщо ви порядні і професійні люди, готові працювати, то, будь ласка, допомагайте новому керівнику. Маємо разом позбавитися від корупції та „схематозів“. Якщо не згодні — уже звільняйтеся. Не гаймо часу”, — звернувся Олексій Гончарук до трудового коллективу.

Нагадаємо, Денис Башлик став новим головою Держгеокадастру 28 листопада 2019 року.

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