Гончарук: новий уряд вивчає можливість проведення перепису населення цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кабінет міністрів України вивчає можливість проведення перепису населення цього року. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук журналістам у п’ятницю, передає УНН.
"Він (перепис населення – ред.) вже ініційований, запланований на грудень наступного року. Був. Але ми вивчаємо можливість провести його цього року", - сказав Гончарук.
Він додав, що провести перепис наприкінці 2020 року планувалося через те, що восени 2019 року мали пройти чергові парламентські вибори. Однак тепер виборів не буде – "принаймні, до Верховної Ради – точно".
Нагадаємо, раніше у команді Президента України Володимира Зеленського повідомили, що вони мають намір провести "аудит держави" в перші 100 днів з моменту інавгурації, щоб зрозуміти, в якому стані вони отримують державу.
Також нагадаємо, що в Україні пропонували провести перепис населення у 2020 році за допомогою смартфону.
Додамо, що у грудні 2019 року має бути проведений пробний перепис населення як підготовчий етап до Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік.