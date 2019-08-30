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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112598 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114901 просмотра

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6 марта, 14:10 • 120847 просмотра

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Гончарук: новое правительство изучает возможность проведения переписи населения в этом году

Гончарук: новое правительство изучает возможность проведения переписи населения в этом году

Киев  •  УНН

 • 11289 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Кабинет министров Украины изучает возможность проведения переписи населения в этом году. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук журналистам в пятницу, передает УНН.

"Она (перепись населения - ред.) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", - сказал Гончарук.

Он добавил, что провести перепись в конце 2020 года планировалось из-за того, что осенью 2019 года должны были пройти очередные парламентские выборы. Однако теперь выборов не будет - "по крайней мере, в Верховную Раду - точно".

Напомним, ранее в команде Президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что они намерены провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации, чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.

Также напомним, что в Украине предлагали провести перепись населения в 2020 году с помощью смартфона.

Добавим, что в декабре 2019 года должна быть проведена пробная перепись населения как подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.

Украинские Национальные Новости

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