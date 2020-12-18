Голубовська про зарплати медиків: системно проблема не вирішена

"Ми ж всі прекрасно розуміємо, що коронавірусна інфекція, зараз виплати і то не скрізь, і там багато від місцевої влади залежить, багато залежить від керівника - конкретно головного лікаря. Теж там є проблеми. Скрізь треба розбиратися. Зараз отримують, але ми прекрасно розуміємо, що проблема системно не вирішена. І чесно кажучи, в бюджеті на наступний рік - це теж дуже спірне питання, на 30%, ви знаєте, підвищується мінімальна зарплата. А лікарям, якщо враховувати інфляцію 7%, ту, що закладена, то лікарям підвищиться, може бути, на 9%. Це зовсім інші цифри, і це не ті все одно гроші", - сказала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що переважна більшість лікарів хоче отримувати білу зарплату і "не заглядати в кишеню убогому населенню".

"Ви розумієте, що вони реально живуть на зарплату. Вони живуть на одну зарплату. І коли лікар ... Ви знаєте, мене кілька років тому вразив сюжет, коли лікаря побили невропатолога. Чому? Тому що він підробляв охоронцем. Розумієте, він може піти на 25-ту роботу лікарську, але він там буде менше отримувати, ніж охоронець. Розумієте? Буде сидіти нічого не робити просто. Це приниження просто взагалі спеціальності", - додала Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська закликала нардепів переглянути Держбюджет-2021, оскільки в разі прийняття законопроекту медики залишаться із зарплатою, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю.

Однак, Рада прийняла бюджет на 2021 рік без змін, а Мінфін пообіцяв за результатами першого кварталу переглянути бюджет на медицину.