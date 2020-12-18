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Голубовская о зарплатах медиков: системно проблема не решена

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Выплаты медикам из-за COVID-19 и повышение на 30% минимальной зарплаты в 2021 году не решают системно проблему. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

Голубовская о зарплатах медиков: системно проблема не решена

“Мы же все прекрасно понимаем, что коронавирусная инфекция, сейчас выплаты и то не везде, и там много от местных властей зависит, много зависит от руководителя конкретно главного врача. Тоже там есть проблемы. Везде надо разбираться. Сейчас получают, но мы прекрасно понимаем, что проблема системно не решена. И честно говоря, в бюджете на следующий год - это тоже очень спорный вопрос, на 30% вы знаете, повышается минимальная зарплата. А докторам, если учитывать инфляцию 7%, ту, что заложена, то докторам повысится, может быть, на 9%. Это совсем другие цифры, и это не те все равно деньги”, - сказала Ольга Голубовская.

Она отметила, что подавляющее большинство врачей хочет получать белую зарплату и “не заглядывать в карман нищему населению”.

“Вы понимаете, что они реально живут на зарплату. Они живут на одну зарплату. И когда врач... Вы знаете, меня несколько лет назад поразил сюжет, когда врача избили невропатолога. Почему? Потому что он подрабатывал охранником. Понимаете, он может пойти на 25ю работу врачебную, но он там будет меньше получать, чем охранник. Понимаете? Будет сидеть ничего не делать просто. Это унижение просто вообще специальности”, - добавила Голубовская.

Напомним, Голубовская призывала нардепов пересмотреть Госбюджет-2021, поскольку в случае принятия законопроекта медики останутся с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице.

Однако, Рада приняла бюджет на 2021 год без изменений, а Минфин пообещал по результатам первого квартала пересмотреть бюджет на медицину.

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