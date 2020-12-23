Головний інфекціоніст США вважає, що "британська" мутація коронавірусу вже у країні

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 34925 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 30499 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 37569 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 47287 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 70334 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 110231 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 195270 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211956 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183455 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173588 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 25384 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 42335 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 73795 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 48511 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 48157 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 34925 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 49664 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 227748 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 256432 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 342885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 10892 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 11254 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 14379 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 15609 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 74785 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Головний інфекціоніст США вважає, що "британська" мутація коронавірусу вже у країні

Київ • УНН

 • 12579 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Провідний національний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі заявив у вівторок, що американці повинні припускати, що новий, більш заразний штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, вже знаходиться у країні, передає УНН із посиланням на The Hill.

Головний інфекціоніст США вважає, що "британська" мутація коронавірусу вже у країні

"Безсумнівно, можливо", що цей штам вже присутній у США, сказав Фаучі в ефірі телепередачі "Доброго ранку, Америко".

"Коли у вас є така кількість передач у такому місці, як Велика Британія, вам дійсно потрібно припустити, що він вже тут... Це, звичайно, не є домінуючим видом, але я не здивуюся, якщо він вже тут", - сказав він.

У понеділок Фаучі порадив не "занадто гостро реагувати" на новий штам і тимчасове обмеження сполучення з Великою Британією.

На запитання у вівторок про ці рекомендації він назвав заборони на поїздки "вкрай драконівськими" методами, зазначивши, що губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо також обговорює можливість тестувати всіх, хто прибуває у Нью-Йорк.

"Це сильно відрізняється від повного припинення поїздок і заборони на поїздки, що насправді є досить драматичним кроком", - сказав він.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Надалі, понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Відзначимо, українські ЗМІ напередодні повідомили, що авіасполучення з Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони королівства, зокрема - у його столицю, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.

У понеділок увечері міністерство закордонних справ України заявило, що разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16