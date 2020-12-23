Головний інфекціоніст США вважає, що "британська" мутація коронавірусу вже у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Провідний національний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі заявив у вівторок, що американці повинні припускати, що новий, більш заразний штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, вже знаходиться у країні, передає УНН із посиланням на The Hill.
"Безсумнівно, можливо", що цей штам вже присутній у США, сказав Фаучі в ефірі телепередачі "Доброго ранку, Америко".
"Коли у вас є така кількість передач у такому місці, як Велика Британія, вам дійсно потрібно припустити, що він вже тут... Це, звичайно, не є домінуючим видом, але я не здивуюся, якщо він вже тут", - сказав він.
У понеділок Фаучі порадив не "занадто гостро реагувати" на новий штам і тимчасове обмеження сполучення з Великою Британією.
На запитання у вівторок про ці рекомендації він назвав заборони на поїздки "вкрай драконівськими" методами, зазначивши, що губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо також обговорює можливість тестувати всіх, хто прибуває у Нью-Йорк.
"Це сильно відрізняється від повного припинення поїздок і заборони на поїздки, що насправді є досить драматичним кроком", - сказав він.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.
Надалі, понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.
Відзначимо, українські ЗМІ напередодні повідомили, що авіасполучення з Британією планує закрити і Україна. У МЗС країни повідомлення не підтвердили, як і не спростували. При цьому, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в окремі регіони королівства, зокрема - у його столицю, на тлі поширення захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.
У понеділок увечері міністерство закордонних справ України заявило, що разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.