Главный инфекционист США считает, что "британская" мутация коронавируса уже в стране

"Несомненно, возможно", что этот штамм уже присутствует в США, сказал Фаучи в эфире телепередачи "Доброе утро, Америка".

"Когда у вас есть такое количество передач в таком месте, как Великобритания, вам действительно нужно предположить, что он уже здесь ... Это, конечно, не является доминирующим видом, но я не удивлюсь, если он уже здесь", - сказал он.

В понедельник Фаучи посоветовал не "слишком остро реагировать" на новый штамм и временное ограничение сообщения с Великобританией.

На вопрос во вторник об этих рекомендациях он назвал запрет на поездки "крайне драконовскими" методами, отметив, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также обсуждает возможность тестировать всех прибывающих в Нью-Йорк.

"Это сильно отличается от полного прекращения поездок и запрета на поездки, что на самом деле является достаточно драматичным шагом", - сказал он.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

В дальнейшем, более 30 стран мира ограничили сообщения с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Отметим, украинские СМИ накануне сообщили, что авиасообщение с Британией планирует закрыть и Украина. В МИДе страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы королевства, в частности - в его столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

В понедельник вечером министерство иностранных дел Украины заявило, что вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.