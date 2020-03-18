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Голова ЄК: Вакцина від нового коронавірусу може бути доступна вже восени

Голова ЄК: Вакцина від нового коронавірусу може бути доступна вже восени

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 17 березня, висловила сподівання, що вакцина від нового коронавірусу буде доступна вже цього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Відповідну заяву голова ЄК зробила після переговорів із керівництвом німецької біотехнологічної компанії CureVac, яка отримала пропозицію про фінансову підтримку ЄС у розмірі 80 мільйонів євро для своїх досліджень, повідомляє агенція новин AFP.

"Вони працюють над перспективною технологією розробки вакцини проти коронавірусу“,- сказала Урсула фон дер Ляєн.

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“Європейський Союз надає їм до 80 мільйонів євро, і я сподіваюся, що з цією підтримкою ми можемо отримати вакцину на ринку, можливо, до осені. Це могло б врятувати багато життів у Європі і в решті світі теж”, — додала вона.

Напередодні німецька біотехнологічна фірму CureVac з Тюбінгена категорично спростувала повідомлення ЗМІ, нібито президент США Дональд Трамп пропонував велику суму грошей за передачу США виняткових прав на вакцину проти коронавірусу, що перебуває в розробці.

“CureVac не отримувала від уряду США або пов’язаних із ним організацій жодних пропозицій до, під час і після засідання робочої групи в Білому домі 2 березня. CureVac спростовує всі безпідставні твердження ЗМІ”, — написала компанія у соцмережі Twitter.

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Тимчасовий керівник компанії Франц-Вернер Гаас 17 березня наголосив, що жодної пропозиції про придбання компанії не надходило. “Не було і немає жодної пропозиції про придбання — ані технології, ані компанії як такої”, — запевнив Гаас. За його словами, відповідні повідомлення у пресі мають бути спростовані. Керівництво компанії запевнило, що не було також запитів щодо ексклюзивного використання вакцини, яка перебуває в розробці.

CureVac підтвердила, що була єдиною німецькою фірмою на нараді у Білому домі, на якій йшлося про прогрес у розробці вакцини проти коронавірусу. У компанії зазначили, що на початку літа можуть почати перші випробування.

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Німецьке видання Die Welt раніше повідомило, що між США та Німеччиною виникла суперечка через німецьку біотехнологічну фірму CureVac. Ця фірма серед іншого розробляє вакцину проти коронавірусу. За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп намагався переконати тодішнього керівника фірми в необхідності продовження досліджень у США, пообіцяв фінансову підтримку та запропонував надати розроблену вакцину ексклюзивно для США.

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