Председатель ЕК: Вакцина от нового коронавируса может быть доступна уже осенью

Соответствующее заявление глава ЕК сделала после переговоров с руководством немецкой биотехнологической компании CureVac, которая получила предложение о финансовой поддержке ЕС в размере 80 млн евро для своих исследований, сообщает агентство новостей AFP.

“Они работают над перспективной технологией разработки вакцины против коронавируса”, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса

“Европейский Союз предоставляет им до 80 млн евро, и я надеюсь, что с этой поддержкой мы можем получить вакцину на рынке, возможно, до осени. Это могло бы спасти много жизней в Европе и в остальном мире тоже”, — добавила она.

Накануне немецкая биотехнологическая фирма CureVac из Тюбингена категорически опровергла сообщения СМИ, якобы президент США Дональд Трамп предлагал большую сумму денег за передачу США исключительных прав на вакцину против коронавируса, что находится в разработке.

“CureVac не получала от правительства США или связанных с ним организаций никаких предложений до, во время и после заседания рабочей группы в Белом доме 2 марта. CureVac опровергает все безосновательные утверждения СМИ”, — написала компания в соцсети Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия не позволит другим странам получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса

Временный управляющий компании Франц Вернер Хаас 17 марта отметил, что ни одного предложения о приобретении компании не поступало. “Не было и нет ни одного предложения о покупке — ни технологии, ни компании как таковой”, — заверил Хаас. По его словам, соответствующие сообщения в прессе должны быть опровергнуты. Руководство компании заверило, что не было также запросов эксклюзивного использования вакцины, которая находится в разработке.

CureVac подтвердила, что была единственной немецкой фирмой на совещании в Белом доме, на которой речь шла о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса. В компании отметили, что в начале лета могут начать первые испытания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия коронавируса: немецкие ученые прогнозируют, что эпидемия продлится до 2 лет

Немецкое издание Die Welt ранее сообщил, что между США и Германией возник спор из-за немецкой биотехнологической фирмы CureVac. Эта фирма среди прочего разрабатывает вакцину против коронавируса. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп пытался убедить тогдашнего руководителя фирмы в необходимости продолжения исследований в США, пообещал финансовую поддержку и предложил предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США.