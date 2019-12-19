Голова СБУ обговорив з послом Туреччини боротьбу з міжнародним тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голова Служби безпеки України Іван Баканов та Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере обговорили питання посилення співпраці між країнами у сфері безпеки. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Під час зустрічі сторони розглянули взаємодію відомств сектору безпеки України та Туреччини у питаннях боротьби з міжнародним тероризмом.
Сторони окремо відзначили позитивну динаміку розвитку двосторонніх відносин між державами і висловили спільне бачення сучасних викликів та загроз, які постають перед країнами.
Нагадаємо, у листопаді цього року в результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації “Ісламська держава”.