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Голова СБУ обговорив з послом Туреччини боротьбу з міжнародним тероризмом

Київ • УНН

 • 17420 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голова Служби безпеки України Іван Баканов та Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере обговорили питання посилення співпраці між країнами у сфері безпеки. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Під час зустрічі сторони розглянули взаємодію відомств сектору безпеки України та Туреччини у питаннях боротьби з міжнародним тероризмом.

Сторони окремо відзначили позитивну динаміку розвитку двосторонніх відносин між державами і висловили спільне бачення сучасних викликів та загроз, які постають перед країнами.

Нагадаємо, у листопаді цього року в результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації “Ісламська держава”.

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