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Голова РДА на Львівщині "погорів" на хабарі

Голова РДА на Львівщині "погорів" на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голову однієї з райдержадміністрацій у Львівській області затримали за хабарництво. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

Так, правоохоронці задокументували злочинну діяльність голови однієї з районних державних адміністрацій області. Зазначено, що посадовець організував злочинну схему систематичного вимагання та одержання хабарів від фізичних та юридичних осіб за вирішення земельних питань.

"Поліцейські встановили, що голова РДА вимагає від підприємця тисячу доларів США хабара. За вказану суму посадовець обіцяв посприяти у прийнятті на сесії райради рішення про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки на підзвітній йому території, а також подальшого підписання договору оренди вказаної земельної ділянки терміном на 20 років для реконструкції та експлуатації цеху з виготовлення біопалива", – йдеться в повідомленні.

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Гроші очільник РДА отримував у два етапи: 200 доларів – за винесення вказаного питання на розгляд сесії райради та 800 доларів – за підписання договору оренди. Сьогодні чиновника затримали під час отримання другої частини хабара.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Голові райдержадміністрації загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – зазначили в поліції.

Зазначимо, з проінформованих джерел УНН стало відомо, що на хабарі затримали голову Радехівської РДА Тараса Калиту.

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Нагадаємо, першого заступника голови Рівненської РДА викрито на хабарі у розмірі 10 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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