Глава РГА во Львовской области "погорел" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Главу одной из райгосадминистраций во Львовской области задержали за взяточничество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
Так, правоохранители задокументировали преступную деятельность главы одного из районных государственных администраций области. Отмечено, что чиновник организовал преступную схему систематического вымогательства и получения взяток от физических и юридических лиц за решение земельных вопросов.
"Полицейские установили, что глава РГА требует от предпринимателя тысячу долларов США взятки. За указанную сумму чиновник обещал посодействовать в принятии на сессии райсовета решения об утверждении технической документации по нормативной оценке земельного участка на подотчетной ему территории, а также дальнейшего подписания договора аренды указанного земельного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива", – говорится в сообщении.
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Деньги глава РГА получал в два этапа: 200 долларов – за вынесение указанного вопроса на рассмотрение сессии райсовета и 800 долларов – за подписание договора аренды. Сегодня чиновника задержали во время получения второй части взятки.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Главе райгосадминистрации грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – отметили в полиции.
Отметим, из проинформированных источников УНН стало известно, что на взятке задержали главу Радеховской РГА Тараса Калиту.
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Напомним, первого заместителя главы Ровенской РГА разоблачено на взятке в размере 10 тысяч долларов.