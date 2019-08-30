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Голова МЗС Литви привітав свого колегу з України

Голова МЗС Литви привітав свого колегу з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністер закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав призначення на посаду голови МЗС України Вадима Пристайко. Про це очільник литовського МЗС повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Поздоровлення новопризначеному українському колезі Вадиму Пристайко. Бажаю всім успіхів у непростий час та сподіваюсь на зміцнення двосторонніх відносин. Литва продовжуватиме міцну підтримку України та процес реформ, європейський та євроатлантичний шлях. Вітаю!”, — написав Лінявічюс.

Раніше, зокрема, свого українського колегу-дипломата привітала Голова МЗС Швеції.

Нагадаємо, окрім призначення у Кабмін Пристайка, ВР сьогодні проголосувала за призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новим Генпрокурором став Руслан Рябошапка: що про нього відомо

Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука.

Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

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