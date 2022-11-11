"Голова Херсонської ОВА готовий до більшого об’єму роботи": в ОП реагують на новини з фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич вже готовий до більшого об’єму роботи, заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у п'ятницю, 11 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Ярослав Янушевич — голова Херсонської ОВА вже готовий до більшого об’єму роботи!" - зазначив Тимошенко, поширивши фото з Янушевичем.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.
Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.
А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.
Доповнення
9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу на камеру наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.
10 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще лишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.
До словам, Херсон розташований на правому високому березі Дніпра.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.
Однак, уже 11 листопада міністерство оборони російської федерації відзвітувало, що російські окупанти з технікою та озброєнням нібито вже покинули правий берег Дніпра на Херсонщині, і завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.