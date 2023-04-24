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Голова дипломатії ЄС сподівається на владнання питання щодо боєприпасів для України

Голова дипломатії ЄС сподівається на владнання питання щодо боєприпасів для України

Київ • УНН

 • 377313 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед засіданням голів МЗС країн блоку заявив, що сподівається на владнання питання щодо угоди стосовно боєприпасів для України "у наступні дні", пише УНН.

Цитата

"Я розмовляв із Кулебою, я пояснював, що там два треки. Перший трек вже в дорозі, ми отримали запит на відшкодування 600 млн євро. (...) А по другому треку, так, у нас все ще є певні розбіжності, але я впевнений, що всі зрозуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості. Я впевнений, що в наступні дні ми досягнемо..." - сказав Боррель у відповідь на запитання щодо досягнення домовленості між країнами-членами ЄС стосовно другої частини угоди щодо забезпечення України боєприпасами.

При цьому він зауважив, що триває "практична робота" щодо домовленостей.

Доповнення

Кулеба розкритикував неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Голова МЗС закликав Борреля допомогти пршвидшити другу частину двомільярдної угоди блоку про забезпечення України боєприпасами. Боррель запевнив, що ЄС виконує свої зобов’язання.

Це сталося після появи повідомлень, що Франція та Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Компромісний текст угоди запропонувала Швеція, але його остаточно не узгодили.

Ідеться про план ЄС зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів впродовж наступних 12 місяців.

Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему - і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування - країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.

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