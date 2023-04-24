Глава дипломатии ЕС надеется на решение вопроса по боеприпасам для Украины

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"Я разговаривал с Кулебой, я объяснял, что там два трека. Первый трек уже в пути, мы получили запрос на возмещение 600 млн евро. (...) А по второму треку, да, у нас все еще есть определенные разногласия, но я уверен, что все поймут, что мы находимся в ситуации чрезвычайной срочности. Я уверен, что в последующие дни мы достигнем..." - сказал Боррель в ответ на вопрос о достижении договоренности между странами-членами ЕС относительно второй части соглашения по обеспечению Украины боеприпасами.

При этом он отметил, что продолжается "практическая работа" по договоренностям.

Дополнение

Кулеба раскритиковал неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД призвал Борреля помочь ускорить вторую часть двухмиллиардного соглашения блока об обеспечении Украины боеприпасами. Боррель заверил, что ЕС выполняет свои обязательства.

Это произошло после появления сообщений, что Франция и Польша не смогли урегулировать спор относительно того, кто должен получить совместные контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран. Компромиссный текст соглашения предложила Швеция, но его окончательно не согласовали.

Речь идет о плане ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему - и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование - страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.