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Голова Держпродспоживслужби оцінив свою роботу: я не задоволений динамікою змін

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Серед досягнень Держпродспоживслужби під своїм керівництвом Володимир Лапа назвав перехід на електронний документообіг, а до недоліків відніс кадрові проблеми і "важкий прогрес" у сфері дотримання санітарного законодавства. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Agroportal, передає УНН.

Так, відповідаючи на питання про найбільші досягнення Держпродспоживслужби за останні чотири роки, Лапа згадав: дозволи Китаю на експорт української яловичини, соняшникового шроту і бурякового жому.

Також до досягнень він зарахував стабілізацію ситуації з АЧС у Львівській області.

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"Попри великий спалах АЧС у Львівській області, ми більш-менш стабілізували ситуацію з африканською чумою. Динаміки зростання кількості захворювань, як це було по 2,5 раза щорічно, вже немає. Навпаки — пішло відновлення контролю за товарними господарствами, проходили роз'яснення у домогосподарствах. Там не все просто, і буде не все так просто надалі, але динаміка вже позитивна", - сказав він.

Крім того, досягненням Лапа вважає перехід Держпродспоживслужби на електронний документообіг.

"Зараз за дорученнями нової влади формуємо систему електронної взаємодії. Майже в промисловому вигляді працює система електронної видачі ветеринарних документів. Зараз обговорюємо з УЗА можливість зерновикам перевіряти ветдокументи в електронному вигляді", - уточнив він.

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Щодо недоліків і того, чого досягти не вдалося, то голова відомства, що контролює, сказав, що "не зроблено було багато".

"Багато речей були не зроблені, наприклад, страхування ризиків від епізоотії. Ми сподіваємося, що в рамках перегляду державної підтримки збережеться страхування ризиків — це стаття, яка забезпечує сталість ведення бізнесу, у тому числі малого і середнього.

... Важкий прогрес був в напрямку дотримання санітарного законодавства. Не все вдавалося швидко проводити через МОЗ, що стосувалося критеріїв ризику санітарних норм і правил та інших бюрократичних питань. Однак правове поле поступово відновлюється", - розповів він.

Лапа зазначив, що йому так і не вдалося розв'язати питання щодо ветклінік і лабораторій у плані кадрового забезпечення.

"Цього року продовжується оптимізація лікарень. Це не перехід на приватну практику, тому що приватні ветеринари не готові брати участь у ліквідації епізоотії. Але особливо у ветлікарнях і лабораторіях, там, де йдеться про лікування дрібних тварин, не бачу функції держави, це спокійно може виконувати приватний бізнес. Цю оптимізацію проведемо до кінця поточного року", - пообіцяв Лапа.

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"У цілому я не задоволений динамікою змін, це накладається на кадровий потенціал", - акцентував він, уточнивши, що постійні кадрові зміни призводять до необхідності весь час навчати нових людей.

"Ми намагаємося максимально забезпечити технікою і вступними інструктажами, але робота не буває без людей. Це все гальмує впровадження багатьох речей", - резюмував Лапа.

Нагадаємо, голова Держпродспоживслужби натякнув на готовність піти з посади.

Також нагадаємо, що 16 вересня на сайті КМУ була опублікована петиція із закликом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука звільнити керівника Держпродспоживслужби та всіх його заступників.

У петиції стверджується, що відомство під керівництвом Лапи "не може реалізувати жодного з покладених на орган повноважень" і займається виключно "абсорбцією державних коштів".

"- у школах і дитсадках почали майже щодня труїтися діти! Тому що відсутній контроль за якістю дитячого харчування, а недобросовісні постачальники продуктів відкуповуються від контролерів хабарями.

- у дитячих санаторіях і таборах відпочинку запанувала повна антисанітарія і безконтрольність, що призводить навіть до смерті дітей, за які ніхто досі не покараний!

- у магазинах і на ринках переважає фальсифікат як харчової так і побутової продукції, а його виробники та продавці не несуть за це ніякої відповідальності, відкуповуючись, знову ж таки, хабарями", - йдеться у петиції.

У Союзі споживачів вже заявили, що підтримують звільнення Лапи.

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