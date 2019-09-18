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Глава Госпродпотребслужбы оценил свою работу: я не доволен динамикой изменений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Среди достижений Госпродпотребслужбы под своим руководством Владимир Лапа назвал переход на электронный документооборот, а к недочетам отнес кадровые проблемы и "тяжелый прогресс" в сфере соблюдения санитарного законодательства. Об этом он рассказал в интервью изданию Agroportal, передает УНН.

Так, отвечая на вопрос о самых больших достижения Госпродпотребслужбы за последние четыре года, Лапа упомянул: разрешения Китая на экспорт украинской говядины, подсолнечного шрота и свекольного жома.

Также к достижениям он причислил стабилизацию ситуации с АЧС во Львовской области.

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"Несмотря на большую вспышку АЧС во Львовской области, мы более или менее стабилизировали ситуацию с африканской чумой. Динамики роста количества заболеваний, как это было по 2,5 раза ежегодно, уже нет. Напротив — пошло восстановление контроля за товарными хозяйствами, проходили разъяснения в домохозяйствах. Там не все просто, и будет не все так просто в дальнейшем, но динамика уже положительная", - сказал он.

Кроме того, достижением Лапа считает переход Госпродпотребслужбы на электронный документооборот.

"Сейчас по поручениям новой власти формируем систему электронного взаимодействия. Почти в промышленном виде работает система электронной выдачи ветеринарных документов. Сейчас обсуждаем с УЗА возможность зерновикам проверять ветдокументы в электронном виде", - уточнил он.

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Касательно недочетов и того, чего достичь не удалось, глава контролирующего ведомства сказал, что "не сделано было многое".

"Многие вещи были не сделаны, например, страхование рисков от эпизоотии. Мы надеемся, что в рамках пересмотра государственной поддержки сохранится страхование рисков — это статья, которая обеспечивает постоянство ведения бизнеса, в том числе малого и среднего.

...Тяжелый прогресс был в направлении соблюдения санитарного законодательства. Не все удавалось быстро проводить через Минздрав, что касалось критериев риска санитарных норм и правил и других бюрократических вопросов. Однако правовое поле постепенно восстанавливается", - рассказал он.

Лапа отметил, что ему так и не удалось решить вопрос по ветклиникам и лабораториям в плане кадрового обеспечения.

"В этом году продолжается оптимизация больниц. Это не переход на частную практику, потому что частные ветеринары не готовы принимать участие в ликвидации эпизоотии. Но особенно в ветклиниках и лабораториях, там, где речь идет о лечении мелких животных, не вижу функции государства, это спокойно может выполнять частный бизнес. Эту оптимизацию проведем до конца текущего года", - пообещал Лапа.

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"В целом я не доволен динамикой изменений, это накладывается на кадровый потенциал", - акцентировал он, уточнив, что постоянные кадровые изменения приводят к необходимости все время обучать новых людей.

"Мы стараемся максимально обеспечить техникой и вводными инструктажами, но работа не бывает без людей. Это все тормозит внедрение многих вещей", - резюмировал Лапа.

Напомним, глава Госпродпотребслужбы намекнул на готовность уйти с должности.

Также напомним, 16 сентября на сайте КМУ была опубликована петиция с призывом к премьер-министру Алексею Гончаруку уволить руководителя Госпродпотребслужбы и всех его заместителей.

В петиции утверждается, что ведомство под руководством Лапы "не может реализовать ни одного из возложенных на орган полномочий" и занимается исключительно "абсорбцией государственных средств".

"— в школах и детсадах начали почти ежедневно травиться дети! Потому что отсутствует контроль за качеством детского питания, а недобросовестные поставщики продуктов откупаются от контроллеров взятками.

— в детских санаториях и лагерях отдыха воцарилась полная антисанитария и бесконтрольность, что приводит даже к смерти детей, за которые никто до сих пор не наказан!

— в магазинах и на рынках преобладает фальсификат как пищевой так и бытовой продукции, а его производители и продавцы не несут за это никакой ответственности, откупаясь, опять же, взятками", — говорится в петиции.

В Союзе потребителей уже заявили, что поддерживают увольнение Лапы.

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