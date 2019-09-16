Гончарука просят уволить руководителя Госпродпотребслужбы

Автор петиции утверждает, что сегодня Госпродпотребслужба не может реализовать ни одно из возложенных на орган полномочий, и занимается исключительно “абсорбцией государственных средств”.

В тексте петиции также говорится о том, что после реформы Госпродпотребслужбы и с приходом Лапы на должность ее руководителя, продовольственная безопасность страны значительно ухудшилась.

“- в школах и детсадах начали почти ежедневно травиться дети!, потому что отсутствует контроль за качеством детского питания, а недобросовестные поставщики продуктов откупаются от контроллеров взятками.

— в детских санаториях и лагерях отдыха воцарилась полная антисанитария и бесконтрольность, что приводит даже к смерти детей, за которые никто до сих пор не наказан!

— в магазинах и на рынках — преобладает фальсификат, как пищевой так и бытовой продукции, а его производители и продавцы не несут за это никакой ответственности, откупаясь, опять же, взятками”, — говорится в петиции.

Отдельно отмечается, что Госпродпотребслужба не способна обеспечить надлежащую защиту отрасли животноводства от болезней, в частности, эффективно простоять АЧС.

“... фермерские хозяйства Украины начали нести миллионные убытки, ведь контролеры не могут справиться, в частности, с АЧС и организовать результативную работу по предупреждению и недопущению распространения вируса. Хотя утилизировали на эти цели более 1 млрд грн только за последние 4 года”, — говорится в тексте документа.

Кроме того, в петиции говорится о непрозрачных тендерных закупках Госпродпотребслужбы.

“... тендерные закупки ведомства погрязлы в коррупции и откатах: завышенные в разы цены, незаконная дисквалификация невыгодных поставщиков, определение „победителями“ только тех, кто согласен на распределение полученной маржи от нарисованной (не рыночной) космической цены”, — говорится в тексте.

А потому, у Премьер-министра Гончарука, автор петиции просит уволить Владимира Лапу и всех его заместителей с занимаемых должностей немедленно, “чтобы уберечь сферу контроля и защиты прав потребителей от дальнейшего разрушения и нивелирования”.

Кроме того, Гончарука попросили назначить на должность руководителя Госпродпотребслужбы профессионального человека, по результатам отбора “на основе открытого конкурса”.

Петиция была зарегистрирована сегодня, 16 сентября, поэтому к концу сбора необходимых 25 тыс. подписей осталось 90 дней.