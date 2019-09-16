Гончарука просять звільнити очільника Держпродспоживслужби

Автор петиції стверджує, що сьогодні Держпродспоживслужба не може реалізувати жодне із покладених на орган повноважень, і займається виключно “абсорбацією державних коштів”.

У тексті петиції також йдеться про те, що після реформи Держпродспоживслужби та з приходом Лапи на посаду її керівника, продовольча безпека країни значно погіршилася.

“- у школах та садочках почали чи не щодня труїтися діти!, бо відсутній контроль за якістю дитячого харчування, а недобросовісні постачальники продуктів відкуповуються від контролерів хабарями.

- у дитячих санаторіях і таборах відпочинку запанувала повна антисанітарія та безконтрольність, що призводить, навіть, до смерті дітей, за які ніхто до цього часу не покараний!

- у магазинах та на ринках – переважає фальсифікат, як харчової так і побутової продукції, а його виробники та продавці не несуть за це ніякої відповідальності, відкуповуючись, знову ж таки, хабарями”, - йдеться у петиції.

Окремо наголошується на тому, Держпродспоживслужба не здатна забезпечити належний захист галузі тваринництва від хвороб, зокрема, ефективно простояти АЧС.

“... фермерські господарства України почали нести мільйонні збитки, адже контролери не можуть дати ради, зокрема, АЧС та організувати результативну роботу з попередження та недопущення поширення вірусу. Хоча утилізували на ці потреби понад 1 млрд грн лише за останні 4 років”, - сказано в тексті документу.

Крім того, у петиції йдеться про непрозорі тендерні закупівлі Держпродспоживслужби.

“... тендерні закупівлі відомства погрязли у корупції та відкатах: завищені в рази ціни, незаконна дискваліфікація невигідних постачальників, визначення “переможцями” лише тих, хто згоден на розподіл отриманої маржі від намальованої (не ринкової) космічної ціни”, - зазначено в тексті.

А тому, у прем'єр-міністра Гончарука, автор петиції просить звільнити Володимира Лапу та усіх його заступників із займаних посад негайно, “аби вберегти сферу контролю та захисту прав споживачів від подальшої руйнації та нівелювання”.

Крім того, Гончарука попросили призначити на посаду керівника Держпродспоживслужби фахову людину, за результатами відбору "на основі відкритого та прозорого конкурсу".

Петиція була зареєстрована сьогодні, 16 вересня, тож до кінця збору необхідних 25 тис. підписів залишилося 90 днів.