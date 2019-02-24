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Голи братів Фаворових принесли "Десні" перемогу над "Арсеналом"

Голи братів Фаворових принесли "Десні" перемогу над "Арсеналом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Другий ігровий день 19-го туру УПЛ продовжився баталією київського “Арсеналу” та чернігівської “Десни”, передає кореспондент УНН.

Пара братів Фаворових зробили результат у зустрічі. Денис вже на першій хвилині з межі штрафної завдав потужного пострілу під дальню стійку. За падіння в чужому штрафному арбітр призначив пенальті в бік воріт “Арсеналу” на заключній основній хвилині баталії. Артем Фаворов вдало пробив з пенальті 2:0.

Перемога дала змогу “Десні” піднятися на п’яте місце в таблиці — 27 очок. “Каноніри” залишились на дні чемпіонату — 8 балів.

Додамо, у наступному турі на “Десну” очікує протистояння з київським “Динамо”.

Українські Національні Новини

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