"Голден Стейт" обіграв "Клівленд" у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На паркеті "Оракл арени" відбулося протистояння фіналістів трьох попередніх розіграшів НБА – "Голден Стетй Ворріорс" приймав "Клівленд Кавальєрс", передає УНН.
Початок зустрічі виявився за гостями – 6:0, 19:12, але лідерські якості Кевіна Дюранта допомогли команді зі "золотого штату" наздогнати супротивників і розпочати другу частину баталію при результаті 46:44 на свою користь.
Надалі на паркеті точилася рівна боротьба з невеликою перевагою господарів у рахунку. Проте за 25 секунд до кінця часу сталися вирішальні ситуації. За результату 92:92 Леброн Джеймс атакував кільце і отримав блок-шот від Дюранта, а згодом спроба триочкового від Кевіна Лава виявилася занадто хибною – м'яч навіть не долетів кільця. Як наслідок звитяга чинних чемпіонів 99:92.
Персональна статистика "ГСВ" – Дюрант 25 очок, Томпсон 24, "Кавс" – Лав 31 + 18 підбирань, Джеймс 20 при 7 втратах.
Варто відзначити, що обидва колективи відіграли не в оптимальних складах: у "воїнів" із стартового складу був відсутній захисник Стівен Каррі і центровий Заза Пачулія, у "Кавс" не грали Дерік Роуз і Айзея Томас, який близький до відновлення та дебюту за команду.
Додамо також, "Ворріорс" мають 27 перемог при 7 поразках і очолюють Західну конференцію, а "Кавальєрс" мають 24 звитяги при 10 поразках – треті на Сході.
Як повідомляв УНН, шостий дабл-дабл Леня допоміг "Фініксу" обіграти "Даллас".