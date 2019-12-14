Гол з пенальті приніс "Шахтарю" перемогу над "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Центральне протистояння 18 туру чемпіонату України з футболу між “Зорею” та “Шахтарем” завершилося на користь гостей з Донецька, передає кореспондент УНН.
Перший тайм завершився за нульової нічиєї. На початку другої половини Жуніор Мораес забив гол ударом, після якого м’яч двічі вдарився об газон та влетів у сітку воріт.
Доволі швидка відповідь відбулася від “Зорі”. Кочергін пройшов по лицьовій лінії та скинув трохи назад, де Лєднєв ударом в дотик потрапив у ціль. За сім хвилин до кінця основного часу Марлос отримав право на пробиття пенальті з якого був точним — 1:2.
Додамо, “гірники” мають 50 очок — 1 сходинка, “Зоря” поки втримує другий щабель з 34 балами.