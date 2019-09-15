Гол бісіклетою Неймара приніс перемогу "ПСЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У п'ятому турі французької Ліги 1 нападник Неймар зіграв перший матч сезону за чинного чемпіона країни "ПСЖ", повідомляє УНН.
На початку матчу уболівальники супроводжували вихід Неймара на поле гучним свистом. Фанати виражали ставлення до бразильця, який влітку шукав варіанти зміни клубу (мав бажання повернутися в "Барселону").
Проте саме бразилець приніс парижанам завітні три очки. На 90 + 2 хвилині форвард ударом у падінні через себе надіслав м'яч від стійки у сітку воріт, та оформив гол, який став окрасою 5 туру Ліги 1.
Зауважимо, що Неймар до цього моменту пропускав усі стартові ігри "ПСЖ". У минулому сезоні він забив 15 м'ячів в 17 матчах чемпіонату Франції.
Також додамо, вирвався на одноосібне перше місце в Лізі 1 – 12 очок.