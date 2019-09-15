Гол ударом через себя в падении Неймара принес победу "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В пятом туре французской Лиги 1 нападающий Неймар сыграл первый матч сезона за действующего чемпиона страны "ПСЖ", сообщает УНН.
В начале матча болельщики сопровождали выход Неймара на поле громким свистом. Фанаты выражали отношение к бразильцу, который летом искал варианты смены клуба (имел желание вернуться в "Барселону").
Однако именно бразилец принес парижанам заветные три очка. На 90 + 2 минуте форвард ударом в падении через себя отправил мяч от штанги в сетку ворот, и оформил гол, который стал украшением 5 тура Лиги 1.
Заметим, что Неймар до этого момента пропускал все стартовые игры "ПСЖ". В прошлом сезоне он забил 15 мячей в 17 матчах чемпионата Франции.
Также добавим, вырвался на единоличное первое место в Лиге 1 - 12 очков.