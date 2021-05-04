Глава ВООЗ оцінив вартість вакцинації дорослого населення планети

Що відомо

Він зазначив, що ця сума буде потрібна організації вже на додаток до необхідних 19 млрд доларів на фінансування міжнародної програми ACT Accelerator, запущеної ВООЗ для боротьби з пандемією.

“За нашими оцінками, в наступному році нам буде потрібно ще 35-45 мільярдів доларів США для вакцинації більшості дорослих у всьому світі”, — сказав Гебрейесус.

Він зазначив, що проблеми фінансування глобальних програм вакцинації та боротьби з пандемією COVID-19 можуть бути вирішені тільки лідерами країн “великої сімки”, які в силах виділити значну частину необхідної суми на прискорення прищеплювальної кампанії в світі.

Як приклад Гебрейесус навів рішення “великої двадцятки” в 2009 році виділити 1,1 трлн доларів на заходи щодо пом’якшення наслідків глобальної економічної кризи. “Зараз ми стикаємося з ще більш серйозною кризою, і нам потрібна така ж керівництво”, — підкреслив глава ВООЗ.

У березні Гебрейесус повідомляв, що ACT Accelerator відчуває дефіцит фінансування. “На даний момент на ACT Accelerator виділено 11 млрд доларів, але ми все ще стикаємося з дефіцитом фінансування в розмірі 22,1 млрд доларів”, — говорив він.

Деталі

За словами генерального директора ВООЗ, країни витратили на боротьбу з пандемією більше 13 трлн доларів, і необхідна організації сума — лише мала частина від цих грошей.

ACT Accelerator, в числі іншого, включає програму COVAX, по якій бідні країни безкоштовно отримують недорогі вакцини проти коронавірусу. Першими за цією програмою препарати від COVID-19 отримали Нігерія, Ангола, Кенія, Руанда, Кот-д’Івуар, Гамбія, Демократична Республіка Конго, Гана. З європейських країн вакцини по COVAX виділялися Молдавії та Україні.

В кінці квітня Гебрейесус заявив, що з 1 млрд введених в усьому світі вакцин від COVID-19 на країни з низьким доходом припадає лише 0,3%. Причиною такого нерівномірного розподілу препаратів в ВООЗ називають вакцинний націоналізм, в ході якого більшість препаратів йде на розвинені ринки, а деякі країни закуповують кількість доз в рази перевищують чисельність їх населення.

Нагадаємо

Світ наближається до найвищого рівня поширення коронавірусу за весь час пандемії: за останні два місяці відзначено майже двократне щотижневе зростання кількості інфікованих.