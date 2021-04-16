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ВООЗ: світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19 з початку пандемії

ВООЗ: світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19 з початку пандемії

Київ • УНН

 • 19774 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Світ наближається до найвищого рівня поширення коронавірусу за весь час пандемії: за останні два місяці відзначено майже двократне щотижневе зростання кількості інфікованих. Про це повідомив в п’ятницю на брифінгу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пише УНН.

Деталі

“У світі кількість нових випадків, що реєструються щотижня, майже подвоїлася за останні два місяці. Це наближає нас до найвищого рівня інфікування за час пандемії”, — сказав він.

Як зазначив глава ВООЗ, зараз з різким збільшенням кількості інфікованих стикаються “деякі країни, які раніше уникли широкого поширення COVID-19”. У зв’язку з цим гендиректор звернув увагу на складну ситуацію у Папуа — Новій Гвінеї, де до початку нинішнього року було зареєстровано менше 900 хворих і дев’ять смертей, а на даний момент налічується більше 9300 випадків зараження і 82 летальні випадки.

Як повідомила ВООЗ в опублікованому раніше в Женеві щотижневому епідеміологічному бюлетені, зростання захворюваності ковідом триває сьомий тиждень поспіль, а зростання смертності — четвертий тиждень поспіль. Минулого тижня надійшли повідомлення про більш ніж 4,5 млн нових випадків захворювання, що на 11% більше, ніж за попередні сім днів. Смертність зросла на 7%.

Брифінг ВООЗ, 16 квітня 2021 року (перегляд при переході на Twitter — ред.):

Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/WxUDnH377q

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 16, 2021

Довідка

За даними ВООЗ, у четвер кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 137,86 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 805 тисяч, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 13 тис., перевищивши 2,96 млн.

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