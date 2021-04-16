ВООЗ: світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19 з початку пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Світ наближається до найвищого рівня поширення коронавірусу за весь час пандемії: за останні два місяці відзначено майже двократне щотижневе зростання кількості інфікованих. Про це повідомив в п’ятницю на брифінгу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пише УНН.
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“У світі кількість нових випадків, що реєструються щотижня, майже подвоїлася за останні два місяці. Це наближає нас до найвищого рівня інфікування за час пандемії”, — сказав він.
Як зазначив глава ВООЗ, зараз з різким збільшенням кількості інфікованих стикаються “деякі країни, які раніше уникли широкого поширення COVID-19”. У зв’язку з цим гендиректор звернув увагу на складну ситуацію у Папуа — Новій Гвінеї, де до початку нинішнього року було зареєстровано менше 900 хворих і дев’ять смертей, а на даний момент налічується більше 9300 випадків зараження і 82 летальні випадки.
Як повідомила ВООЗ в опублікованому раніше в Женеві щотижневому епідеміологічному бюлетені, зростання захворюваності ковідом триває сьомий тиждень поспіль, а зростання смертності — четвертий тиждень поспіль. Минулого тижня надійшли повідомлення про більш ніж 4,5 млн нових випадків захворювання, що на 11% більше, ніж за попередні сім днів. Смертність зросла на 7%.
Брифінг ВООЗ, 16 квітня 2021 року (перегляд при переході на Twitter — ред.):
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/WxUDnH377q— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 16, 2021
Довідка
За даними ВООЗ, у четвер кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 137,86 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 805 тисяч, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 13 тис., перевищивши 2,96 млн.