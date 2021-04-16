ВООЗ: світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19 з початку пандемії

Деталі

“У світі кількість нових випадків, що реєструються щотижня, майже подвоїлася за останні два місяці. Це наближає нас до найвищого рівня інфікування за час пандемії”, — сказав він.

Як зазначив глава ВООЗ, зараз з різким збільшенням кількості інфікованих стикаються “деякі країни, які раніше уникли широкого поширення COVID-19”. У зв’язку з цим гендиректор звернув увагу на складну ситуацію у Папуа — Новій Гвінеї, де до початку нинішнього року було зареєстровано менше 900 хворих і дев’ять смертей, а на даний момент налічується більше 9300 випадків зараження і 82 летальні випадки.

Як повідомила ВООЗ в опублікованому раніше в Женеві щотижневому епідеміологічному бюлетені, зростання захворюваності ковідом триває сьомий тиждень поспіль, а зростання смертності — четвертий тиждень поспіль. Минулого тижня надійшли повідомлення про більш ніж 4,5 млн нових випадків захворювання, що на 11% більше, ніж за попередні сім днів. Смертність зросла на 7%.

Брифінг ВООЗ, 16 квітня 2021 року (перегляд при переході на Twitter — ред.):

Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/WxUDnH377q

Довідка

За даними ВООЗ, у четвер кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 137,86 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 805 тисяч, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 13 тис., перевищивши 2,96 млн.