ВОЗ: мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19 с начала пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет УНН.
Детали
“В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии”, — сказал он.
Как отметил глава ВОЗ, сейчас с резким увеличением числа заразившихся сталкиваются “некоторые страны, ранее избежавшие широкого распространения COVID-19”. В этой связи гендиректор обратил внимание на сложную ситуацию в Папуа — Новой Гвинее, где до начала нынешнего года было зарегистрировано менее 900 заболевших и девять летальных исходов, а на настоящий момент насчитывается более 9300 случаев заражения и 82 летальных исхода.
Как сообщила ВОЗ в опубликованном ранее в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене, рост заболеваемости ковидом продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности — четвертую неделю подряд. На прошлой неделе поступили сообщения более чем о 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем за предыдущие семь дней. Смертность выросла на 7%.
Брифинг ВОЗ, 16 апреля 2021 года (просмотр при переходе на Twitter — ред.):
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/WxUDnH377q— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 16, 2021
Справка
По данным ВОЗ, в четверг число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 137,86 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 805 тысяч, число летальных исходов возросло более чем на 13 тыс., превысив 2,96 млн.