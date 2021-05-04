Глава ВОЗ оценил стоимость вакцинации взрослого населения планеты

Что известно

Он отметил, что эта сумма потребуется организации уже в дополнение к необходимым 19 млрд долларов на финансирование международной программы ACT Accelerator, запущенной ВОЗ для борьбы с пандемией.

“По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще 35-45 миллиардов долларов США для вакцинации большинства взрослых во всем мире”, — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран “большой семерки”, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы на ускорение прививочной кампании в мире.

В качестве примера Гебрейесус привел решение “большой двадцатки” в 2009 году выделить 1,1 трлн долларов на мероприятия по смягчению последствий глобального экономического кризиса. “Сейчас мы сталкиваемся с еще более серьезным кризисом, и нам нужно такое же руководство”, — подчеркнул глава ВОЗ.

В марте Гебрейесус сообщал, что ACT Accelerator испытывает дефицит финансирования. “На данный момент на ACT Accelerator выделено 11 млрд долларов, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 млрд долларов”, — говорил он.

Детали

По словам генерального директора ВОЗ, страны потратили на борьбу с пандемией больше 13 трлн долларов, и необходима организации сумма — лишь малая часть от этих денег.

ACT Accelerator, в числе прочего, включает программу COVAX, по которой бедные страны бесплатно получают недорогие вакцины против коронавируса. Первыми по этой программе препараты от COVID-19 получили Нигерия, Ангола, Кения, Руанда, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Гана. Из европейских стран вакцины по COVAX выделялись Молдавии и Украине.

В конце апреля Гебрейесус заявил, что из 1 млрд введенных во всем мире вакцин от COVID-19 на страны с низким доходом приходится всего 0,3%. Причиной такого неравномерного распределения препаратов в ВОЗ называют вакцинный национализм, в ходе которого большинство препаратов идет на развитые рынки, а некоторые страны закупают количество доз в разы превышают численность их населения.

Напомним

Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечено почти двукратное еженедельный рост количества инфицированных.