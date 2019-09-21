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Глава ДБР повідомив, що у власному кабінеті виявив апаратуру для прослуховування

Глава ДБР повідомив, що у власному кабінеті виявив апаратуру для прослуховування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Глава Державного бюро розслідувань повідомив у своєму Telegram-каналі, що виявив у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему, пише УНН.

“​​Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть „прослушка“ в одному місці або в декількох — з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе”, — вказав Труба.

Він також додав, що: “Мені, наприклад, цікаво, чи пов’язано це з бажанням деяких політиків періодично вриватися до мене в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують”.

“На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими — так. У тому числі, резонансних”, — додав Роман Труба.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки.

Як писав УНН, ДБР затримало двох офіцерів столичної поліції, які вимагали хабар.

Українські Національні Новини

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