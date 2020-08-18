Глава Білоруської ПЦ, підконтрольної РПЦ, вирішив відвідати поранених у результаті протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Митрополит Мінський і Заславський Павло відвідав лікарню в білоруській столиці, де знаходиться частина людей, які отримали травми під час акцій протесту. Про це сказано в повідомленні, розміщеному в ніч на вівторок на сайті Білоруської православної церкви (БПЦ), канонічного підрозділу Російської православної церкви на території Республіки Білорусь, пише УНН.
Відвідавши палати, митрополит повідомив всім постраждалим, що у Білоруській православної церкви моляться про їх якнайшвидшому одужанні, і “висловив надію на справедливе розслідування злочинів, скоєних в ході недавніх протестних акцій”, наголошується в повідомленні.
Серед пацієнтів є як учасники мітингів, так і випадкові люди, також в лікарні перебувають люди, які надійшли зі слідами побиття і тяжких тілесних ушкоджень з ізолятора тимчасового утримання на вулиці Окрестіна. “Постраждалим людям завданий сильний фізичний і психологічний збиток”, — додає БПЦ.
Митрополит Павло нагадав усім, що церква, перебуваючи поза політикою, засуджує будь-яке насильство. Від БПЦ лікарні була передана гуманітарна допомога.
Розгін демонстрацій в перші дні протестів у Білорусі: