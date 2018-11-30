Геращенко пояснила, чому українських моряків вивезли з Криму

"Дуже важливий був волонтерський рух і підтримка в перші, найважчі, години в Криму, де немає української влади. Особлива подяка – кримським татарам і українцям Криму, які засвідчили, що Крим – наш, і там люблять і чекають українську армію. Залучення громадян до допомоги - таке важливе, ще з часів Майдану, відчуття причетності до спільної справи і спільної боротьби. Саме тому, до речі, моряків і вивезли в Москву. Бояться окупанти їх, навіть в кайданах", - пояснила Геращенко.

При цьому вона наголосила, що офіційна допомога українським морякам після захоплення їх з боку консулів була неможлива, оскільки Україна не визнає анексії Криму і апріорі не може направити туди дипломатів.

Морякам будуть нараховувати зарплати у повному обсязі, МО вже прийняло рішення про виплату родинам по 50 тисяч гривень, також з МінТОТ ми допрацювуємо процедуру для виплати їм по 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України чекає на офіційне підтвердження від Росії факту вивезення частини українських моряків з Криму до Російської Федерації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяну Москалькову з проханням поінформувати в найкоротші терміни про місце знаходження українських військовополонених.

За словами підконтрольного Кремлю кримського омбудсмена Людмили Лубіної, українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада, переводять в одне з СІЗО Москви.