Геращенко объяснила, почему украинских моряков вывезли из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Захваченных украинских моряков представители российской власти тайно вывезли из Крыма в Москву из-за страха сопротивления со стороны украинских и крымских татар на оккупированном полуострове. Такое мнение высказала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.
"Очень важно было волонтерское движение и поддержка в первые, самые трудные, часы в Крыму, где нет украинской власти. Особая благодарность - крымским татарам и украинцам Крыма, которые показали, что Крым - наш, и там любят и ждут украинскую армию. Привлечение граждан к помощи - такое важное, еще со времен Майдана, ощущение причастности к общему делу и совместной борьбы. Именно поэтому, кстати, моряков и вывезли в Москву. Боятся оккупанты их, даже в кандалах", - пояснила Геращенко.
При этом она подчеркнула, что официальная помощь украинским морякам после захвата их со стороны консулов была невозможна, поскольку Украина не признает аннексии Крыма и априори не может направить туда дипломатов.
Морякам будут начислять зарплаты в полном объеме, МО уже приняло решение о выплате семьям по 50 тыс. гривен, также с МинВОТ дорабатывают процедуру для выплаты им по 100 тыс. гривен.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины ждет официального подтверждения от России факта вывоза части украинских моряков из Крыма в Российскую Федерацию.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать в кратчайшие сроки о месте нахождения украинских военнопленных.
По словам подконтрольного Кремлю крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы.