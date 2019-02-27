Генсек ООН привітав майбутню зустріч Трампа і Кім Чен Ина в Ханої

“Ми гаряче вітаємо цей діалог між лідерами США і КНДР”, — заявив Дюжаррік на брифінгу. Він зазначив, що генеральний секретар не хоче “передбачати або прогнозувати, якими будуть результати цього саміту” і “буде реагувати в залежності від того, що буде сказано” в ході зустрічі.

Друга зустріч між лідером КНДР президентом США повинна пройти 27-28 лютого в Ханої. Обидва лідери вже прибули у в’єтнамську столицю. Глава КНДР зупинився в готелі Melia Hanoi, а президент США — в готелі JW Marriott. Бесіда двох лідерів “віч-на-віч”, згідно з повідомленням Білого дому, почнеться в 18:40 за місцевим часом (13:40 за київським часом) і повинна завершитися о 19:00 (14:00 за київським часом). При цьому в цілому вони проведуть разом на території готелю Sofitel Legend Metropole близько двох годин: Трамп прибуде туди о 18:15 (13:15 за київським часом), а покине місце проведення зустрічі о 20:35 (15:35 за київським часом).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни

Як повідомляв УНН, В’єтнам “докладе всіх зусиль”, для забезпечення успішного другого саміту США — КНДР.