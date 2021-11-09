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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Генсек НАТО: використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики є неприйнятним

Київ • УНН

 • 17025 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання Білоруссю мігрантів в якості гібридної тактики є неприйнятним. Про це він сказав під час обговорення ситуації з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає УНН з посиланням на Twitter Генсека НАТО.

Генсек НАТО: використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики є неприйнятним

Цитата

“Використання Білоруссю мігрантів в якості гібридної тактики неприйнятно. НАТО солідарно з Польщею і нашими союзниками у регіоні”, — повідомив Столтенберг.

Додамо

Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця заявив, що спроби перетнути кордон з боку Білорусі організованими режимом Лукашенка нелегальними мігрантами відбуваються протягом цілого року, і тільки в жовтні відбулося приблизно 10 тисяч спроб нелегального перетину польського кордону.

Він також додав, що група нелегальних мігрантів, яка штурмує польський кордон, у разі невдачі може спробувати перейти кордон України.

Контекст

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.

На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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