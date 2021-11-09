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Генсек НАТО: использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики является неприемлемым

Киев • УНН

 • 17025 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики является неприемлемым. Об этом он сказал во время обсуждения ситуации с президентом Польши Анджеем Дудой, передает УНН со ссылкой на Twitter Генсека НАТО.

Генсек НАТО: использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики является неприемлемым

Цитата

“Использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе”, — сообщил Столтенберг.

Добавим

Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица заявил, что попытки пересечь границу со стороны Беларуси организованными режимом Лукашенко нелегальными мигрантами происходят в течение целого года, и только в октябре состоялось примерно 10 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы.

Он также добавил, что группа нелегальных мигрантов, которая штурмует польскую границу, в случае неудачи может попытаться перейти границу Украины.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

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