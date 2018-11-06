Генпрокурор здався? Що встиг зробити Луценко за майже три роки

На посаду Генпрокурора Юрій Луценко був призначений 12 травня 2016 року. Уже тоді до його призначення була купа питань: починаючи з відсутності диплома і закінчуючи близькістю до персони Президента Петра Порошенка. Призначення Луценка назвали політично обґрунтованим або мотивованим - в залежності від того, яку оцінку хотіли надати такому рішенню.

Сам Луценко обіцяв боротися з чиновниками-корупціонерами. Важливим завданням Луценка мало стати притягнення до відповідальності Януковича і Ко за злочини проти Євромайдану і за часів перебування при владі.

На плечі Юрія Віталійовича також покладалося реформування органів прокуратури в частині створення прокурорського самоврядування.

Чи стане справа Гандзюк "лебединою піснею" генпрокурора Луценка?

Про те, що подає у відставку Луценко заявив з трибуни ВР, під час доповіді про розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку Президенту України, і ви в парламенті розгляньте це питання", - сказав Луценко.

Він попросив парламент зробити це на цьому тижні.

"Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися, але двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, я допустити не можу", - зазначив Генпрокурор.

А обіцяв він не просто покарати виконавців, а розплутати злочинний клубок і знайти замовника злочину. Можливо покійній Гандзюк вже не потрібна відплата, але громадськість вимагає справедливості і Луценко, як Генпрокурор, став однією з найпомітніших мішеней для активістів - йому адресовані питання про те, чому слідство так і не встановило замовників вбивства через майже сто днів після нападу на активістку.

Нагадаємо, що 31 липня невідомі облили сірчаною кислотою херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку пов'язують з протидією "російській весні" в регіоні, а також боротьбою із земельними махінаціями.

На сьогодні у справі Гандзюк затримано п'ятьох осіб. Четверо - визнали свою провину, а ось п'ятий, якому інкримінують організацію злочину, свою провину заперечує. Але, як заявляють адвокати і громадські працівники, розслідування хоч і ведеться за статтею "вбивство", але так і не було перекваліфіковано на замовне.

Напад на Гандзюк став не першим в низці нападів на активістів за останній час. Варто нагадати про вбивство в Бердянську учасника АТО Олешка "Сармата", а також цілу низку нападів на активістів в Одесі ... В Держдепі США назвали всі ці події "атаками на громадянське суспільство", атаками, що повинні бути негайно зупинені.

"Ми сподіваємося, що українська влада подвоїть свої зусилля, щоб оперативно і ретельно розслідувати цей злочин, а також залучити тих, хто стоїть за цим до правосуддя. Крім того, ми очікуємо відчутних кроків, спрямованих повернути в зворотну сторону тривожну тенденцію нападів на активістів громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів в Україні", - заявили в Єврокомісії, додавши, що енергійне громадянське суспільство - запорука демократичності суспільства.

Разом з критикою процесу реформ ситуація тягне на заяву про те, що демократія в Україні опинилася під загрозою ...

Майже три роки - термін?

Луценко - політик зі стажем. У його трудовій біографії безліч віх, серед яких і членство в Соцпартії і участь в "Кучма-гейті", а також перебування в ув'язненні ... Луценку було де вчитися політичним іграм, але для роботи на посаді головного "прокуратора" країни цього виявилося недостатньо.

Якщо вирок (нехай і заочний) екс-президенту Віктору Януковичу, що не за горами, можна зарахувати Генпрокурору як "плюс", то подання Луценка на нардепів стали "лакмусовим папірцем" скоріше політичної, ніж правової позиції ГПУ під його керівництвом. Дмитро Колесніков, Олександр Вілкул, Сергій Дунаєв - подання були провалені на стадії голосування в сесійній залі. Частина подань на нардепів були піддані критиці, через слабке юридичне обґрунтування, зокрема мова йде про подання на Євгена Дейдея, Андрія Лозового, Олеся Довгого... Щоправда в суд вже передано справу Михайла Добкіна про земельні махінації.

І все ж, завдяки або всупереч керівництву Луценка Генпрокуратура (тут мова піде і про військову прокуратуру як частину прокурорської системи) змогла повернути в Україну 1,5 млрд доларів, вкрадених в українців за часів Януковича, розворушити податкове "кубло", що виводило гроші під час діяльності екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка (щодо якого суд дозволив заочне досудове розслідування), завершити розслідування в справі Савченко-Рубана.

Але є і принципові справи, більш близькі й зрозумілі українцям, ніж мільярди Януковича. Зокрема мова йде про розстріли активістів Євромайдану. І тут хвалитися нічим.

У лютому поточного року Луценко заявив: "Ми маємо 1800 постраждалих осіб, визнаних в цьому статусі, які стежать за судами, чекаючи перших вироків. Є 412 вручених і оголошених в юридичному сенсі підозр. З них 48 високопоставлених чиновників тієї влади, 208 правоохоронців. Серед них - 27 слідчих, які знущалися над законом і учасниками мирних демонстрації, 20 прокурорів і 16 суддів. До судів направлено 161 обвинувальний акт щодо 252 осіб. За результатами судового розгляду визнано винними 50 осіб. З них 43 отримали звинувачувальні вироки".

За його словами, це перші результати, де судові процеси були відносно короткими. Тобто мова не йде про розгляд справ про вбивства.

"Головне зараз відбувається в судах, де розглядаються справи щодо виконавців злочинних наказів. В першу чергу спецпідрозділу "Беркут", "Чорної сотні" і інших осіб, тих сумнозвісних подій. Ці суди не можуть бути швидкими, якщо ми хочемо справедливих і законних рішень. Ми повинні набратися терпіння і пройти всі процедурні процеси ... Справи про вбивства - це справи, як правило, декількох років", - зазначив Луценко.

З позитивних моментів можна говорити про судовий вирок у справі вбивства журналіста Веремія. Хоча і тут громадськість була незадоволена м'яким покаранням, яке було винесено судом першої інстанції обвинуваченому Юрію Крисіну (4 роки умовно). Пізніше апеляційний суд виніс більш жорстке рішення і Крисін отримав реальний термін - 5 років позбавлення волі.

Початок виборчої кампанії?

Відставка Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України дозволить йому позбавитися від всіх звинувачень, які озвучували на його адресу політичні опоненти. Таку думку висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала в коментарі кореспонденту УНН.

"У цій ситуацій відставка Луценка є не проявом слабкості, а є першим кроком до повернення Луценка в політику. Як політик Луценко може більше себе реалізувати", - зазначив політолог.

На його думку, об'єктивних підстав відставки для Генпрокурора не було, проте він показав, що не чіпляється за владу. Такий рішучий крок, за словами політолога, допоміг Луценку відсторонитися від негативу, який на нього намагалися перевести його опоненти - в тому числі і в зв'язку зі справами щодо громадських активістів.

Тепер, на думку Бали, політику неважко буде повернутися до влади - через вибори в складі однієї з політичних сил або самостійно - через вибори в мажоритарному окрузі.

Хоча сам Луценко ще недавно заявляв, що політикою не займається і списків до парламентських виборів не готує, але в той же час натякнув на участь у виборах до ВР і пообіцяв бути в команді переможців. Раніше Луценко заявляв, що ідея створення єдиної партії влади на базі УДАРу, Народного фронту і БПП, була похована ще в квітні 2018 року. Хоча і створення спільної коаліції з Віталієм Кличком Луценко не виключив, а ось можливість участі в президентських виборах - відкинув.

Додамо, що сьогоднішня заява про відставку (ще не подана, а лише зроблена на словах) навряд чи було зроблено без схвалення глави держави.

Які карти будуть розіграні далі - ще не ясно. З упевненістю можна говорити лише про одне - сьогоднішня заява була продуманим кроком.

Наостанок нагадаємо, що підтримати заяву про відставку з посади Генпрокурора повинен парламент, після чого слідує звільнення з посади президентським указом.