Суд призначив до розгляду справу Добкіна на 12 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Дзержинський районний суд Харкова призначив на 12 листопада до розгляду кримінальне провадження стосовно народного депутата України Михайла Добкіна та інших посадовців Харківщини за обвинуваченням у розкраданні 75 га землі вартістю понад 240 млн грн. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.
Засідання у цьому кримінальному провадженні заплановане на 12:00 12 листопада. Його слухатиме колегія суддів під головуванням судді Олексія Шишкіна.
Нагадаємо, у жовтні Генпрокуратура передала до суду Харківщини кримінальне провадження щодо Михайла Добкіна та екс-посадовців Харківщини про розкрадання 75 га землі вартістю понад 240 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату України Михайлу Добкіну.
14 липня 2017 року Верховна Рада України надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Михайла Добкіна.
У Генеральній прокуратурі України вручили повідомлення про підозру нардепу Михайлу Добкіну.